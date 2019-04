Anoniem stemmen moet zeker ook verboden worden? Dat kan tenminste echt kwaad, als men op een "verkeerde" partij stemt. Vul maar in naar je eigen geloofsovertuiging wat een "verkeerde" partij is. Dat hangt helemaal van je perspectief en plaats in het spectrum af.

Verschrikkelijk dom en gevaarlijk idee natuurlijk. Niet alleen landen als China maar ook figuren als Erdogan zijn dol op dit soort maffe ideeën. Dan kun je tenminste meteen elke oppositie tot Gülenist bestempelen en de persoonsgegevens al dan niet via de geheime dienst of openlijk doorspelen aan (potentieel) werkgevers, familie, vrienden en omgeving om zo mensen te intimideren en monddood te maken.

In mindere mate hoef je er niet eens een dictatuur voor de zijn. Puur policor-reflexen en vrees voor je carrière of sociale leven zijn al voldoende. Het is dat ik er op mijn werk gewoon voor uitkwam, al bij de eerste TK-verkiezingen, dat ik op FvD stem, toen het mij spontaan gevraagd werd. En mijn collega's hier niet direct iets van zeggen, maar het geeft wel een ietwat zwijgzame, ongemakkelijke tegenreactie bij sommige. Hoef je met PVV al helemaal niet te proberen lijkt me. Ik ken maar één iemand op een andere afdeling die dat openlijk deed. Gelukkig is men verder niet zo erg bezig met partijpolitiek in het bedrijf waar ik werk.

En dit is wat "het Kartel", het establishment in elk democratisch land, ook dolgraag wil. Het liefst zouden sommigen in hun stoutste fantasieën het Noord-Koreaanse stemsysteem invoeren wellicht: iedereen die "tegen" stemt moet dat doen in een apart hokje. Je mag wel stemmen, maar dan wel zoals gewenst door hen. Maar elk stapje manipulatie is al een slechte zaak.

Je vraagt je ergens ook af waar de prioriteiten van onze autoriteiten nu eigenlijk liggen. De waarde van vrijheid van meningsuiting, het vrijelijk mogen voeren van oppositie en mensen zonder druk een uitlaatklep geven om emotioneel stoom af te blazen op een manier die misschien "kwetst", maar hooguit geestelijk en niet fysiek? Of het "beschermen" van tere zieltjes tegen sentiment en de verschrikking van verbaal racisme of scheldpartijen? Gevaar van dictatuur en fascisme, of gekwetst voelen door racisme. Wat is nu werkelijk belangrijker? Dictaturen zijn doorgaans niet ontstaan door vrije mening of het uiten van kwetsende woorden, maar ze beginnen meestal wel z.s.m. met het verbieden daarvan.