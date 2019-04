Idd. Het Westen is schuldig aan alles en die arme moslims zijn altijd en overal alleen maar slachtoffer.

Daarom gaat het ook zo geweldig in die islamitische landen. Zonder olie zou het allemaal niet eens bestaan.

't Is dat wij olie nodig hebben. Alst niet meer nodig is, is het afgelopen met die onzin want ze kunnen niks en hebben nooit iets van waarde voortgebracht.

Sam Harris: "The fact that otherwise normal people can be infected by destructive religious beliefs is crucial to understand—because beliefs spread. Until moderate Muslims and secular liberals stop misplacing the blame for this evil, they will remain part of the problem. Yes, our drone strikes in Pakistan kill innocent people—and this undoubtedly creates new enemies for the West. But we wouldn’t need to drop a single bomb on Pakistan, or anywhere else, if a death cult of devout Muslims weren’t making life miserable for millions of innocent people and posing an unacceptable threat of violence to open societies."

Hept er kijk op.