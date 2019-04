Heeft Vd Horst al gedaan. Baudet heeft een debat aangevraagd - of zoiets - over de positie van de ca 70.000 Syriërs die hier zitten. Omdat 95% van Syrië gewoon weer veilig is in de zin dat er geen bommen en kogelregens zijn, wil hij wel eens weten hoe zijn mede-Kamerleden denken over het idee om de Syriërs weer eens richting heimat te sturen.

Nou, Vd Horst schreeuwt moord en brand:

"Baudet wil Syrische vluchtelingen uitleveren aan een meedogenloos regime"

"Natuurlijk, voor de vorm hebben Assad en zijn maten een soort amnestie afgekondigd voor wie zich aan dienstplicht in zijn leger heeft onttrokken maar die blijkt in de praktijk niets waard. Syrië blijft een levensgevaarlijk land voor wie het wantrouwen van het regime Assad heeft gewekt en daar is niet veel voor nodig."

En nog meer overdreven onzin. Er is een amnestie afgekondigd (in de ogen van een obscure Arabische journalist waarnaar Vd Horst verwijst niets waard, en dan is dat natuurlijk meteen de "Waarheid").

Als niet Assad er als overwinnaar uit de bus was gerold, maar IS, zouden die Syriërs ook niet terug willen en zou Vd Horst exact hetzelfde artikel geschreven hebben, met alleen op de plekken waar Assad staat, IS. Idem dito in het geval van Al Nusra (het clubje van Aziz, de ex-lover van Ans Boersma, waar we ook nog steeds mee opgescheept zitten), idem dito in het geval van de Koerden, idem dito in het geval van maakt niet uit welke van al die andere rebellengroepjes. In geen van de scenario's zou het veilig genoeg zijn om terug te keren, nu niet, maar volgend jaar ook niet, en over 5 jaar ook niet. "Vluchtelingen" die Nederland weten te bereiken gaan nooit meer weg, want dit is Luilekkerland voor ze. Dat simpele feit is te moeilijk voor de Gutmenschen om te vatten, dat is zoiets als quantum mechanica.

Nou, fuck Vd Horst en al die linkse policor bleeding hearts. Ik hoop dat Baudet een meerderheid van de TK weet te bewegen om die Syriërs er uit te kicken.