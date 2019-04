Anne-Wil Duthler kan net niet bij het bovenste schap om de muisjes van De Ruyter, de broodversierder sinds 1860, bij te vullen. Anne-Wil werkt bij de Albert Heijn, de Jumbo en de Aldi tegelijk, dat weten die bedrijven niet van elkaar, maar Anne-Wil heeft een constructie bedacht haar inkomsten te maximaliseren. Enfin, die muisjes dus. Gelukkig, daar is collega-vakkenvuller Halbe Zijlstra, die haar een handje komt helpen. Ooit bleken alle augurken over datum, Halbe was erbij. Vorige week woensdag vielen er drie kratjes bier van de dolly, alles kapot. Halbe was erbij. En het allerbelangrijkste: hij stond ooit in de ruimte toen hij de ceo van Albert Heijn hoorde spreken over een vijandige overname van de Jumbo. Halbe staat vandaag eigenlijk ingeroosterd op het gangpad van de wijn. Daar echter, staat Han ten Broeke. Hij heeft vanavond een date en hij combineert het nuttige met het aangename: zo kan hij zich inlezen over de wijn. De non-food wordt bijgevuld door de Almeerse pornohacker Mitchell van der Koelen. Naast zijn activiteiten bij de vvd werkte hij bij Wayne Parker Kent, maar ineens was hij werkloos. Nu moet hij vakkenvullen van de vvd. En wie hebben we daar? Het is Henry Keizer. Hij is voor 51 procent eigenaar van het gangpad waar deodorant en lijkbalsem te vinden is. Henry kon dat gangpad voor een schijntje overnemen van Henry Keizer. Even verderop vult Ard van der Steur het speelgoed bij. Momenteel is hij druk met de luchtkastelen. Sjongejonge wat heeft Ard zin in de lunchpauze, want dan gaan ze altijd met z'n allen ouwehoeren. Anouchka van Miltenburg neemt dan altijd het voortouw. Jos van Rey is er overigens niet meer bij, want die is zelfs te schraal om vakken te vullen.