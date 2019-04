Misschien word ik reactionair door het stijgen der jaren. Vroeger zou ik toch meer gevonden hebben dat politie geweld proportioneel moet toepassen. Nu heb ik meer het idee dat oom agent niet hard genoeg gemept heeft, want die bemoeizuchtige "dames" staan na de klap nog vrolijk op ook. Normale mensen bemoeien zich niet met zo'n arrestatie, tenzij de politie echt excessief optreedt. En dan zijn de meeste helden op sokken hooguit in staat om te gaan schelden of filmen. Als je een probleem hebt met politieoptreden stap je naar de rechter als klager of getuige. Je gaat geen eigenrichting uitvoeren, laat staan de agent fysiek betasten.

Misschien was mijn eerdere suggestie toch niet zo'n slecht idee. Gewoon het leger met politie samenvoegen tot één veiligheidsdienst die zich in vredestijd naast trainen voor een hopelijk nooit komende oorlog, net als op politiemissie in Afghanistan nuttig kan maken door veel meer blauw(groen) op straat. Wellicht dat een paramilitair uitgedost figuur met een semi-automatisch wapen ook wat meer indruk maakt op Tuigvolk* (*m\v\x\auto-\allochtoon).

Zolang ze zich ook aan proportioneel geweld moeten houden, achteraf getoetst door de rechter, heb je dan in één klap minstens een verdubbeling van het aantal beschikbare agenten. Laat die dan ook voor hun eigen veiligheid en zelfcorrigerend vermogen minstens in groepen van drie rondlopen, zich bezighoudend met werkelijke misdaad waar mensen last van hebben en met echt storend wangedrag i.p.v. bonnetjes en preken uitdelen voor pietluttigheden en wellicht krijg je je gezag weer terug.

En het wordt echt tijd dat we de kraan van immigratie dichtdraaien of een filter aanleggen wie er binnen komt. Hoeft niet eens per se op afkomst te zijn, gewoon beetje mensen van niveau binnenhalen. Minimaal van Nederlands gemiddeld niveau qua kans op werk(loosheid), misdaad, terreur, opleiding, IQ, respect voor de rechtsstaat en gelijke vrijheden of welke andere niet "racistische" maatstaf je ook wilt nemen. Zeggen dat je daarmee Moslims of mensen van kleur discrimineert is impliciet "racistisch" zijn, want je beweert\bevestigt dat zij op al die vlakken dus gemiddeld als groep lager scoren.

Stop ook met het fokken en kweken van domheid en passief parasitair gedrag. Geef alleen belastingkorting voor het bekostigen van je eigen kinderen en hooguit kinderbijslag voor bestaande kind(eren) in ruil voor een spiraaltje of prikpil. Maak het probleem niet nog groter dan het al is...

Spreidt de probleemgroepen (zonder dwang of geweld) meer gelijkmatig over het land. Niet dat ze daardoor per se minder misdadig of problematisch worden (of je moet hopen dat ze vooral elkaar misbruiken als ze bij elkaar wonen), maar het maakt hun wijken minder tot kweekplaatsen van criminaliteit, werkloosheid, extremisme en ander probleemgedrag. En het maakt de kans kleiner dat er een grote groep van "hulptroepen" aanwezig is in dit soort situaties. En lastiger om je alternatieve normen en waarden op te leggen in de openbare ruimte als je daar niet lokaal de meerderheid vormt.

Las vanavond een artikel op de NOS\Teletekst dat een Deense provocateur die de Koran op straat gooide en\of in brand stak in en rond Kopenhagen, een demonstratieverbod kreeg opgelegd wegens "verstoring van de openbare orde". Omdat omstanders auto's in brand gingen steken en met vuurwerk gooien. Net als bij de Pegida-demonstratie bij een moskee in Nederland: het is provocerend en een tikje sneu, maar wel de omgekeerde wereld. Immigranten met een afwijkende cultuur en geen respect voor vrijheid van demonstratie of meningsuiting of kritiek op geloof, bepalen hiermee dus dat hun tegenstanders niet meer vrijuit mogen demonstreren of spreken.

Wees dan consequent en verbied álle demonstraties als een dreiging voor de openbare orde of het normale maatschappelijk verkeer. Ook van Sjaria-adepten of pathetische Pietenhaters. En arresteer ook zeker degenen die proberen met geweld hun zin door te drijven.