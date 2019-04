Aan de kant, Loempidel ! There is a new sheriff in town

Het is de Knetterdel! Een soort frikandel speciaal, maar dan eentje met mayonaise waar oranje knettersuiker in is verwerkt. Hoe zo'n knetterstaaf in je mond voelt zal een orgastische sensatie moeten wezen, in het verleden bovenal ervaren door madammen met exotische namen als K. Holland en B. Eden. Enfin, die Knetterdel, dat is natuurlijk een stuntje om de bijbehorende track de hitlijsten in te pompen. Dan kun je als Henny Huisman vier keer gedegradeerd zijn naar het level ónder het schnabbelcircuit, voor zo'n Knetterdel kom je wel uit je bedje. Hoe dan ook vreemd dat Bob Dylan ooit de Nobelprijs voor Literatuur heeft gewonnen en deze Knetterdel-klapper nog helemaal niet genoemd is. "Wie heeft er zin in een Knetterdel? Ik wel, ik vind hem lekker, in mijn mond met dat geknetter 🎵"