Frenkie is Frenkie de Jong, die wel of niet in actie komt met Ajax tegen Juventus. Nico is Nicolás Tagliafico, die door een verzameling gele kaarten niet mág spelen tegen Juventus. Daley op links? Of toch Mazraoui? Veltman in de basis? Drie spitsen, of Ziyech toch nog verder terug laten zakken? En hebben jullie het al gehoord van Ome Jos, die samen met 53 makkers is opgepakt? Schuld van de politie! Voetbal dus. Ja lui. Die van FC Twente denken dat ze met hun wedstrijdje tegen Ajax 2 en hun mogelijke kampioenschap in de Keukenloods-Divisie wat in de melk te brokkelen hebben bij Ajax. Maar die Amsterdammers zijn met andere dingen bezig. Vanavond, 21.00 uur, Juventus tegen Ajax in de halve finale van de Champions League. Voorspellen en bondscoach spelen mag in de comments.

UPDATE: Politie Turijn haalt bussen met Ajacieden van de weg.