"‘Ik hou niet van werkloze types die de slavernij erbij halen als excuus voor dat ze niet werken. Dat vind ik zwak. Get over it. Je moet gewoon zorgen dat je werk hebt, net als iedereen."

Ik zou maar oppassen, Paul, dit soort meningen worden je bepaald niet in dank afgenomen door de linksistische policor goegemeente en vele mensen van kleur. Die treuren nog elk jaar bij het Keti Koti monument over het grote leed HEN aangedaan door ONS.

Dat er nauwelijks meer een Nederlander is die de Duitsers nog met de nek aankijkt vanwege WW2 (ja, wellicht nog een paar hééél oude Nederlanders die er nog bewuste herinneringen aan hebben), en dat we ze alleen niet bij onze Dodenherdenking willen hebben, maar dat ze van harte welkom zijn op 5 mei, en dat de slavernij al meer dan anderhalve eeuw gelden werd afgeschaft, vinden die lui geen geldig argument.

Ze beweren dat ze er nu nog steeds, tot in de vijfde en zesde generatie, onder lijden, en wijten daar hun maatschappelijke achterstand aan. Nou, het spijt me zeer, maar ik vind dat een load of bullshit. Het heeft er m.i. mee te maken dat iedereen in Nederland zich zo graag slachtoffer voelt, terwijl dat in een keurig aangeharkt landje als Nederland, waar alles goed geregeld is, waar niemand onder een brug hoeft te slapen of honger moet lijden, zo ontzettend moeilijk is.

Waarom maken die lui die zo vol zelfmedelijden zitten, zich niet liever druk om de nog steeds reëel bestaande slavernij, zoals in Qatar, waar voetbalstadions worden gebouwd door contractarbeiders die in feite slaven zijn; waarom houden ze geen demonstraties tegen de Libiërs, die Afrikanen die naar Europa willen dobberen, als slaven verhandelen; waarom hoor ik die lui niet over de IS-bruidjes, die zo graag terug naar Nederland willen, maar in Raqqa Yezidi slavinnen hielden als hulp in de huishouding? (En als die Yezidi meisjes/vrouwen niet meer voldeden, gewoon het hoofd afsneden? Bij dat laatste opgerolde IS bolwerkje Bhagouz zijn nog ca 50 hoofden van Yezidi vrouwen gevonden, meen ik).

Als ze zich daar nou ook eens krachtig tegen uitspraken, dan mogen ze wat mij betreft ook jaarlijks met grote zakdoeken zitten grienen om al dat slavernijleed uit het verleden bij Keti Koti.