Die interviews van Jack Plooij na afloop....

LeClerc voor de camera. Niet vragen naar die klote teamorders, maar ipv vragen: "You didn't only loose it at the start today". Hallo Jack, hij won juist een plek met de start. Daarna Bottas voor de camera. En dan vragen "How was your fight with LeClerc and with the Ferrari's". Hallo Jack, die mercedessen hebben geen enkele tegenstand gehad van Ferrari vandaag. Bottas is 2e geworden en LeClerk 5e. Je zag Bottas echt kijken, wat vraag je nu weer???? Het toppunt was interview met Kvyat. Die had groot gelijk door aan te geven dat het een race incident was waarvoor hij veel te zwaar werd gestraft. Ging Jack even bij de hand suggestief aangeven: "... but they (de mclaren coureurs) have an other opion". "I don't give a fuck what other people say", zei Kvyat terecht en liep boos weg. Goed bezig Jack!!! Wat ben jij toch een prutser!