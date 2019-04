Wat een leuk filmpje.

Overigens vind ik, in tegenstelling tot de meerderheid hier, Jinek wel een kundige presentatrice.

Los van haar neiging zich op doorzichtige wijze nep-streng op te stellen, verbaal tegen gasten aan te vleien als die zich in haar policor-bubbel begeven, als ze weer eens tijdens het verplichte dagelijkse Twump-bash rondje heul Holland moet laten weten hoe in-en-in goed de Democrats zijn, en hoe in-en-in-evil de Republicans, en wanneer ze een woordje Engels mag oplepelen wat ze met zoveel zichtbaar genoegen en in de overdrive doet dat het gewoon genant wordt, ja dan vind ik haar wel minder.



Maar verder; (en deze is van @Piloot47, doutzenmaldank, piloot47) :

-"het Jinekserpent met haar doorzichtige spelletjes in haar hemd"-

daar valt prima naar te koekeloeren.

Was dat een "nuttige toevoeging", zoals de GS van ons eist hier in de panelen?

Wellicht niet, wellicht wel. Je gaat soms, het moet eruit. Nuttig kun je ook uitspreken op z'n Engels, dan wordt het een soort "Notig". Naja. Who cares anyway, Ray.

*naar haring met zeekraal(Israel) en karaf Rose de Provence teruggaan doet*