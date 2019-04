Niet iedereen is geschikt om met macht om te gaan. Opmerkelijk dat deze mensen in dit filmpje die macht krijgen zullen velen denken. Wat deze BOA's niet weten en zien is dat ze gebruikt worden door de zittende macht om u duidelijk te maken dat u uw mond moet houden en luisteren.

Het is niet geheel 'toevallig' dat deze mensen deze functie krijgen, daar is goed over nagedacht.

Langzaam maar zeker wordt het water warmer waar de kreeften in gekookt worden.

Het wordt tijd dat het volk dit in gaat zien, we leven niet in een vrije democratie maar zakken kangzaam weg naar een dictatuur.