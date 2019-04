Je zou denken: dat heeft die club toch helemaal niet nodig? Maar dat heeft die club natuurlijk WEL nodig, want iedereen vindt felicitaties leuk! De spelers van Juventus met vedette Cristiano Ronaldo voorop wisten (mogelijk) helemaal niet dat GeenStijl vandaag jarig is. Had ook niemand ze effe verteld natuurlijk. Dus de boys van de F-Side (bekend van stukjes proza over Emmen-keepers) fluks naar dat hotel. En vuurwerk afsteken, net als vorige keer, want jarig en taart in de koelkast en dat mag niet over blijven. Dat belooft nog wat voor vanavond, als 50.000 mensen samenkomen in de Johan Cruijff ArenA om zestien jaar GeenStijl op te leuken met een benefietwedstrijd voor de portemonnee van Marc Overmars. Overigens zitten die Juventus-knakkers in het Van der Valk Hotel-Amstel. Die teammanager dacht natuurlijk: ik stop die jongens lekker in het Amstel Hotel. Had-ie toch mooi de verkeerde.