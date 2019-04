Jammer voor Hunebeddistan: de F1 komt in mei 2020 naar Zandvoort. Aldus beweert het Britse Motorsport Week, die schrijven dat de deal volgende week bekend wordt gemaakt. "Motorsport Week understands that the deal, which should be announced next week, will be for five years." Dat maakt het volgens Venema, André van Formule 1.nl "officieel", maar dat is het dus niet. Het kan ook gewoon een ace up the sleeve van het Prins Bernhard Junior Fonds voor Onbereikbare Forumule 1 Bestemmingen zijn. Jan Lammers (Hoofd Zeuren om Niks te Zandvoort) wil in ieder geval niet te vroeg juichen, maar hij lacht wel en dat is voor zijn doen al een stap voortwaarts. Iemand bij RTL heeft ondertussen "bronnen" gesproken die het hele circus weer ontkennen. Kortom: er is bijna *iets* rond, maar of dat betekent dat de F1 terug naar Nederland komt en zo ja, of het dan Zandvoort of toch Assen wordt: op dit moment hebben we geen idee. MAAR SPANNEND IS HET WEL.