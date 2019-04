Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden de Assendelfters nog Spanjolen genoemd, maar anno heden wordt een bezettingsmacht niet meer zonder verzet verwelkomd. In het Noord-Hollandse dorp wordt al jaren gestreden tegen de bouw van een nieuwe moskee. Op dit moment is Assendelft nog een moskeevrije zone en in 2015 deed een Bureau Huiliehuiliezaken aangifte (pdf) tegen een paar lokalo's die op een Facebookpagina onaardige dingen zeiden over de islam naar aanleiding van de plannen voor een moskee in de deelgemeente van Zaanstad. De moskee moet in nieuwbouwwijk Saendelft verrijzen op een plek waar eerst huizen gebestemmingpland waren, maar dat kon vanwege milieuregels niet doorgaan. Een gebedshuis is kennelijk geen probleem.

Benefietgeld van Tarik Ibn Ali

In 2014 legde een aantal moslims al symbolische eerste stenen, onder uitroepen van de bekende strijdkreet 'Allah Akbar' (video). In 2015 tekenden bijna 1700 mensen al een petitie tegen de moskee en in dat jaar ketste de verkoop van de grond nog af, maar in mei 2018 wist de stichting Kleurrijk alsnog genoeg geld op te halen om de grond te kopen. Voor die financiering is de bekende en vorig jaar gearresteerde haatprediker Tarik Ibn Ali ingezet: hij haalde in een benefiet 28.000 euro op. Zijn betrokkenheid vergroot de vrees dat de moskee subversief salafisme gaat uitdragen. Ondanks de bemoeienis van de haatimam heeft de gemeente Zaanstad in de BIBOB-procedure gek genoeg geen aanwijzingen gevonden voor onrechtmatige geldstromen: "De onderzoeksvraag of de stichting zich inlaat met religieuze stromingen met vrijheidsbeperkende activiteiten. Dit is ontkennend beantwoord." Raarrr (pdf). Een verzetsgroep zette na de verkoop van de grond tientallen protestborden neer.

Namen en adressen van bezwaarmakers openbaar gemaakt

Diverse Zaanse raadsleden, waaronder Juliëtte Rot, hebben in het verleden hun zorgen uitgesproken over de plannen van het moskeebestuur om een kinderopvang ("Waar onze kinderen Arabisch kunnen leren") en een sportfaciliteit te beginnen, omdat dit 'de integratie van moslims niet zou bevorderen'. De laatste inspraakavond werd last minute aangekondigd in februari, en leidde tot 62 bezwaren. Deze mensen maken zich inmiddels "ernstig zorgen om hun veiligheid nadat de gemeente hun namen en adressen openbaar zou hebben gemaakt," meldt RTV Noord-Holland. De PVV Zaanstad heeft daarop tien boze vragen (pdf) gesteld. Zelf konden we de bewuste NAW-gegevens zo snel niet openbaar vinden, althans niet op internet.

Het ontwerp van de Ar-Rhama Moskee moet zogenaamd aansluiten op de Zaanse omgeving en dat levert deze architectonisch onverantwoorde, kitscherige wanhoopsfusie van onvermengbare historische bouwstijlen op. Na jarenlang verzet van vele bezwaarmakers, gaat op 12 april toch de eerste paal voor de nieuwe cultuurkazerne de grond in.

371 jaar na de Vrede van Münster werd het Forum voor Democratie bij de laatste verkiezingen de grootste partij in de gemeente Zaanstad.