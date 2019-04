Zielig he, de kat van de buren met drie pootjes en vervelend karakter, maar misschien is er wel een stichting die zich inzet voor de belangen van katten met drie pootjes en vervelend karakter. Ook zielig, de postduif van Ome Jos die helemaal geen bestemming heeft, hij is immers ooit tegen een paaltje gebotst en sindsdien is-ie nogal warrig, maar mogelijk is er een fonds dat ondersteuning biedt aan radeloze postduiven. En bridgeclub "Schoppen Drie" heeft het ook al lastig, jongeren spelen tegenwoordig Fortnite enzo, waardoor de penningmeester ten einde raad een liefdadigheidsactie heeft opgestart. Het zou kunnen dat je zieke oom nog één keer naar een NASCAR-race wil, maar hij hep de centen niet. En wellicht staat je school op omvallen omdat er helemaal geen groep 7 meer is, en nu heeft hoofdmeester Egbert een lopathon op de agenda gezet teneinde het vege lijf te redden.

MAAR ER IS HOOP! Want GeenStijl, de immer ongedurige vijftienjarige spacende puber die met ID-kaart in de hand voor de deur van de kinderdisco staat te wachten op klokslag twaalf, deelt uit! Van alle donaties en lidmaatschapsgelden die wij als GeenStijl tot woensdag 10 april binnenharken pompen we 16% linea recta door naar een goed doel. En dan niet zo'n mega-goed doel met vier lagen accountmanagers en offices met user experiences en brand safety managers en eigen briefpapier, van die goede doelen waarbij er meteen honderdduizend ballen in de zak van een of andere bestuurder vallen, maar gewoon een kneuterig, fijn en warm goed doel waar de mensen nog écht iets hebben aan de centen.

Dus steunt u GeenStijl, dan steunt u ook een goed doel. Mooi toch?

Kent u een goed doel dat wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Nomineer HIER uw goede doel in max 250 woorden, met eventueel foto- of videomateriaal erbij. Dan maken we 10 april de kanshebbers bekend en dan mogen de GeenStijl-lezers bepalen wie we op 11 april geld gaan geven. HOERA VOOR ONS ALLEMAAL! (PS. Voorwaarden hier, lees ff voor je suggesties doet.)