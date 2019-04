Ik begrijp niet waarom mijn reactie weggejorist is, ik zal trachten een wat bravere tegel te maken.

De redactie van Joop heeft Baudet al snel voor nazi uitgemaakt. Dat baseren ze oa. op het feit dat Baudet met Le Penn gesproken heeft, en het woord boreaal. Waarom het woord boreaal nazistisch is volgens joop? Omdat ze zélf met Le Penn hebben gesproken, en die heeft ze dat verteld. Dat was na de uitslag zo'n beetje het eerste artikel wat erover geschreven werd. In de week erna iets van 5-8 berichten die hierop voortborduren, waar al als voldongen feit gesteld werd dat Baudet nazi zou zijn, en men hierop voort gaat. Op geen enkele manier is er op Joop ooit ingegaan op enige inhoud van wat Baudet zegt, me is blijven steken bij hard 'nazi' roepen en wijzen.

Ondertussen wordt elk tegengeluid gecensureerd uit de comments, en is men in de comments zelfs al aan het bespreken of er niet bv. een spreekverbod voor mensen als Baudet moet komen.

Het is de linkse tactiek. Een ononderbouwde waarheid poneren (Baudet is Nazi, want Le Penn zegt dat) en vervolgens herhalen, herhalen, herhalen. Want dan wordt het vanzelf waar. In hun wereldbeeld, dan.

In dezelfde week: spinoza was ook vluchteling (suggererend dat alle vluchtelingen spinoza's zijn) en een bericht over een vluchtelingenkind wat heel goed kan schaken.

En al deze propaganda betaald uit publieke gelden. Inclusief de zeer zware censuur.