De hermelijnenkoorts is de ambtenaren tijdens het raamstaren in Amersfoort werkelijk naar het hoofd gestegen. "Mensen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij de voorbereiding van Koningsdag, volgende maand in Amersfoort, hebben van de gemeente moeten tekenen voor geheimhouding. Als ze toch iets vertellen over de voorbereidingen, kan dat een boete opleveren van 25.000 euro." Kutje cola gemeente Amersfoort. Zelfs als je iets over de presidentsdag van Idi Amin verklapte was de straf niet zo zwaar. Als er komende Koningsdag opeens een ballerina in huilen uitbarst, is dat omdat papa en mama verhuisd naar de coltanmijnen van Kongo om 25.000 euro bij elkaar te sprokkelen nadat Chantalleke per ongeluk heeft verraden dat Balletvereniging de Zwaantjes dit jaar 'Argentinië' als thema heeft gekozen. U heeft het dus niet van ons: maar er staat een ENORME ophef op sociale media gepland over mensen die op sociale media iets zeggen over de prinsesjes. Sssst!