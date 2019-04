sociaal contract: kent u die uitdrukking?

Dit wil zeggen in Jip- en Janneke taal: ik help jou, in tijd van nood, en jij helpt mij in tijd van nood, afgesproken?

Oftewel; het geld van de uitkeringen in Nederland wordt opgebracht door de zogenaamde sterke schouders, de mensen die wel gezond zijn en werk hebben ten faveure van degene die om wat voor reden het niet kunnen bolwerken.

Ook hebben mensen die later werkloos worden, al geruime tijd zelf premies afgedragen voor WW, WIA etc, dit niet geringe percentage wordt automatisch al door je werkgever van je salaris gehaald, tenzij je ZZP-er bent of eigen bedrijfje hebt, dan moet je het zelf afdragen via aangiftes.



De bedoeling is in theorie dat het een break-even systeem is, en het is in feite geformaliseerde solidariteit.



Maar het is nooit de bedoeling geweest dat het sociale stelsel een manier van leven werd, immigranten denken heel simpel: Hè, graties geld, waar vind je dat nog, behalve in de goudmijnen van Colorado anno 1895?

All you need is een verblijfstitel in Holanda, en je hoeft niet eens heel de dag gebukt te staan om goudkorrels te zeven, Neen, het geld wordt exact de 30e op uw bank gestort, en dan kunt u gaan pinnen om dagelijkse benodigdheden zoals, Qat, Schultenbrau, Javaanse Jongens, handjobs van latina's, coke, crack en cola van te kopen.

Goed, na 1 a twee dagen is het feest voorbij, en hikt u weer aan tegen een lange maand van gehossel en SBS6 kijken met een verveelde onderbuik, maar het moet het gezegd: het is beter dan in een bloedheet land van golfplaten een stadsbus te solderen voor exact 55 cent salaris per uur.



Dus vandaar dat ons straatbeeld in de grote steden Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam, en ja zelfs de kleine dorpjes zoals Leerdam, Gouda etc. een ongekend exotische aanblik biedt van in lappen gehulde getinte mannen en vrouwen met overvloedige lichaamsbeharing, want Gillette ies haram,of zo.

Zoals een verwaarloosde hond, hebben wij als Nederland in onze vacht een overvloed aan mee-etende parasieten hangen, daarom blijven wij maar mager, en sjokken wij met gehangen kop naar het werk, terwijl wij eigenlijk als een vrolijke dartele hond met glanzend vel in het park horen te spelen.

Kunnen we dit nog terugdraaien?

Nee en Ja.

Als alle uitkeringen worden gestopt, dus ook voor autochtone Nederlanders, zal de anarchie -winkeldiefstal, berovingen, inbraak alleen met een zeer strenge politiemacht kunnen worden tegengehouden.

De rijken zullen zich moeten verschansen met bewaking.

Ongeveer wat je ziet in landen zoals Brazilië, Zuid-Afrika, etc.



Dus in feite zijn uitkeringen een afkoopsom om het gepeupel rustig te houden.