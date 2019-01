Eeeh die Braziliaan kan geen nazi zijn , aangezien het geen landverrader is zoals een slinkse het betaamd !! Ik ben veelvuldig in dat land geweest , en na een dik 15 jaar slinkse regeringen is het land qua criminaliteit afgegleden tot op de rand van een burgeroorlog . Bende s maken daar de dienst uit op straat , en als blanke wandelende euro ben je louter veilig in en rondom het hotel vlak bij het strand , Rond het jaar 2000 liep ik zonder problemen een paar uur rond . De laatste keer ( kerst 2017 ) bestelde ik een Ubertaxi om boodschappen te doen 500 meter verderop vanwege de terreur !!! Vroeger had je lijmsnuivers , maar dat is gelukkig onder 15 jaar slinks bestuur de kop in gedrukt . Ze zitten nu vanaf het 11 e of 12 e jaar al aan de crack wat nog geen drol daar kost . Maar ja wat weet jij daar van , je bent alleen maar een boy . En dat is al triest genoeg als je nihil inhoud en bagage hebt .