Dat Ajax in De Kuip wel effetjes van Feyenoord gaat winnen denkt iedereen zekers te weten. Nou, iedereen dacht ook te weten dat Gordon ging trouwen, tot bleek dat die malle Gordon niet een bruidegom in het kontje had genomen, maar de hele wereld in het ootje. Iedereen dacht tevens dat Hillary wel effe zou winnen van die rare Trump en wie had nou voorspeld dat Buster Douglas zou gaan zegevieren over Mike Tyson (die trouwens op bezoek was bij Joe Rogan). Niemand. Dus Feyenoord wint doodleuk met 3-1. Frenkie de Jong maakt een eigen doelpunt, Robin van Persie scoort, Kenneth Vermeer stopt een penalty, Ajax krijgt meer hoekschoppen en na afloop klaagt Erik ten Hag over de arbitrage. Duidelijk? Kijken op FOX, streampje zoeken of gewoon kroegpraat meelullen hieronder.

UPDATE: RUST! Wat een beuker van een pot. Sjeune, Toornstra, Berghuis, Ziyech, Van Persie: 3-2 Feyenoord.

UPDATE: Nog een keer Van Persie, Vilhena en Ayoub. 6 (ZES) - 2. Alle kindjes van Nederland vanavond met bord op schoot verplicht met open mond naar Robin van Persie kijken.

Nou geen kapsones krijgen Frenkie