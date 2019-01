Twee tennissers die er, in tegenstelling tot de onthutsende bende ploeterende boerenkooltennissers die wij hier in Nederland de laatste decennia hebben voortgebracht, bedankt KNLTB, wél iets van kunnen. Nu moeten jullie helemaal zelf weten of jullie naar Eurosport zappen voor de Strijd der Giganten, met je schoonfamilie over de Ginkelse Heide banjeren is inderdaad ook een optie, maar als je dan tóch naar bezwete mannenlijven moet kijken zonder dat een of andere stiekeme SGP'er je scheef aan zit te kijken en je ogen op ritshoogte zoekt vanaf het bankje aan de overkant van de gaysauna, dan maar deze pot spierballentennis. Hup Federer !

UPDATE: Djokovic, beest. Veegt Nadal als een kleutertje met 6-3, 6-2, 6-3 van het veldje af.