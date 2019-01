Trekpop mw. Bruins Slot (één van de vele 'backbencher' CDA muppets) is een natte tosti.

Ik heb het 'ego borstklop gebral' wat in het NL parlement door moet gaan voor 'debat' niet in zijn geheel gehoord of bekeken. Hoe dan ook als je collega-CDA'er dit clipje twittert alsof het een succesvol wapenfeit zou zijn (wat het dus niet is!) en je inbreng bestaat uit: "ik oud militair ben, veteraan ben, pelotonscommandant in Uruzgan ben geweest, en een pantserhouwitser heb afgeschoten" zoals mw. Bruins Slot zegt, dan heb je ook nul komma nul argumentatieve munitie.

Verder laat mw. Bruins zien dat ze een bruikbare idioot was die zich op pad heeft laten sturen door carrière-politici voor zinloze missies in Afghanistan die verkocht werden als 'wederopbouw-missie' maar dit nooit waren (één van de vele staaltjes volksverlakkerij en demagogie uit Den Haag), en nu is zijzelf zo'n liegende carrière-politicus. Toch knap hoe ver je het kan schoppen met hielen likken in de NL politiek, wat een uitzonderlijke prestatie!



Hoeveel kinderpardons zijn er de afgelopen decennia al niet geweest?! Hoe vaak hebben ministers hun discretionaire bevoegdheid al wel doen gelden om uitgeprocedeerde kinderen toch een permanente verblijfsstatus te verschaffen? Ik ben de tel kwijt. Wat ik weet is dat dit de afgelopen +/-25 jaar heel erg vaak is voor gekomen. Talloze acties door de jaren heen, geraffineerd opgezet door de 'zieligheidsindustrie', waarbij een of twee kinderen steeds tot poster-iconen gemaakt worden (Mauro, Howick & Lili, etc. etc.) met veel media aandacht.

In de realiteit betekend het verlenen van een verblijfsvergunning voor een minderjarige asielzoeker, dikwijls het verlenen van permanente verblijfsvergunning voor ouders en verdere gezinshereniging, dus: weer een complete familie toelaten tot NL!

Dit wanbeleid is absurd.

Slechts een minuscuul percentage van alle allochtonen in NL was werkelijk vluchteling. De overgrote meerderheid was dat nooit, en diezelfde meerderheid die hier om economische redenen c.q. vanwege de welvaartsstaat nu is, is N.B. oververtegenwoordigd en verantwoordelijk voor veel criminaliteit, overlast. Een grote groep binnen die meerderheid van gelukszoekers is alleen maar een economische last en geen aanwinst en kan of wil bovendien niet integreren.

Nederland is overvol. De grenzen moeten dicht voor al die gelukszoekers. Verder moeten de mogelijkheden tot protest aantekenen en doorprocederen bij asiel aanvraag drastisch worden ingekort en beperkt.