"Buma is overstag op Dossier Kinderpardon en sluit zich aan bij D66 en CU, die het pardon willen verruimen."

"de coalitiebroeders van de ChristenUnie willen per direct een uitzetstop voor uitgeprocedeerde kinderen."

Zeker, er zal een hoop verkiezingsretoriek bij zitten, want 20 maart komt eraan, maar toch kun je al van kilometers afstand zien waar dit heengaat: een nieuw pardon, voor die - "het zijn er maar" - 400 met Howick en Lili "vergelijkbare" gevallen (hoewel ik in het AD al las dat het er om 1400 gaat).

Want alleen al het feit dat het CDA een ruimer kinderpardon overweegt, betekent natuurlijk automatisch dat al die uitgeprocedeerde, "wanhopige" Hayarpi's weer "nieuwe hoop" opvatten, en alleen daarom is het al "onmenselijk" (volgens Voordewind) om nog verder uit te zetten. Ik las op de Joop dat er vandaag weer zo'n uitgeprocedeerd Armeens gezin op de rol staat om eindelijk daadwerkelijk uitgezet te worden; zal wel weer niet doorgaan.

Het zal wel weer de aller, allerlaatste keer zijn dat zo'n pardon gegeven wordt. In de toekomst moet sneller duidelijkheid gegeven worden en moet het stapelen van procedures onmogelijk worden. Wie dat nog gelooft is een getikteling. Over 2 jaar begint dit hele circus weer van voren af aan, want dan is het volgende cohort klaplopers, die nu nog in hun 3e of 4e procedure zitten, uitgeprocedeerd, en hebben ze inmiddels hier gewortelde, aaibare kinderen.

Nederland gaat ten onder, want men slaagt er maar niet in om die vele duizenden onterechtelingen eruit te bonjouren, en voor elke groepering staat wel een clubje Gutmenschen op straat of in de krant te schreeuwen dat het "een schande" is, en dat het er maar een paar zijn: of het nou uitgeprocedeerde Armeniërs zijn, of het nou uitgeprocedeerden zijn die hun eigen land weigert terug te nemen, of zich misdragende illegalen, of het nou "geredde" dobbernegers zijn aan boord van de SeaWatch3, of het nou smerige, ons hatende, terroristische IS ratten zijn met "kleintjes", die hun oude leven hier weer terug willen, of dat het messentrekkende en om zich heen stekende asielzoekers met een verblijfsvergunning zijn, alles en iedereen moet hier kunnen blijven of binnenkomen.

Nederland is een gekkenhuis geworden.