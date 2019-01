Coalitiegenoten uitmaken voor klimaatdrammers, het strafrecht willen veranderen in een soort postcodeloterij en ingepakte KIAe zijn kennelijk helemaal niet zo populair als de spindoctors van de vvd dachten. Klaas Dijkhoff daalt in de Maurice de Hond So You Think You Can Politiek Vertrouwen Ranking harder dan een hongerige valk die net een smakelijke muis door het veld heeft zien rennen. Van plaats 1 naar plaats 7 in vier maanden. Dijkhoff blijft Henk 'ik kom je pensioen jatten' Krol nog net voor, maar staat achter Jesse 'Kachel' Klaver en Marianne 'Vliegtrots' Thieme. Ondertussen verliest de coalitie (CDA&CU allebei 1) nog eens twee zetels in deze pittige week. Op naar een pittig jaar!

