Mocht u nou morgen tóch de weg op gaan (ondanks ons raadgevend adviestopic). Zorg er dan voor dat uw autoramen extraschoon zijn. Want de pliesie heeft opdracht gekregen morgenvroeg zoveel mogelijk mensen erbij te lappen. Dus krabben, sprayen, plastic zakje, of zo'n glimmend maandverbandje erop 's nachts. Hang niet de lolbroek uit door een brilletje, een boerkastreep of de datum op uw bevroren autoruit te knutselen, want humor hebben ze niet, die wouten. Scheelt toch weer 240 pleuro, en u had het al zo zwaar. Tot zover GeenStijl BespaarTips. Graag gedaan, geen dank.