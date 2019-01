Landgenoten. Meld u ziek, neem vrij of werk tele. Want het wordt helemaal niks met Nederlandje morgen. Er is serieus natuursneeuw onderweg, en daar kunnen we in Hoezee Fatsoensflakkee natuurlijk niet tegen. Als een beetje motregen al goed is voor 1000 kilometer file, moet u eens opletten wat luttele centimeters sneeuw met deze overbevolkte haastnatie gaat doen. Kortom: verkeerschaos op de weg, Schiphol kapotstuk, spoorwegen kapoet, stroomnet foetsie, mensen vast in liften, mensen vast in supermarkten omdat ze geen cash meer hebben. Gerrit Hiemstra aan het stampvoeten. Mensen die grapjes met 'wit' maken. Enfin, blijf lekker thuis en zet de gashaard op 24, zijn we ook meteen van dat strontvervelende Groningen af. Sterkte, allemaal.

We gaan eraan!