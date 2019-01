En daarom is die islam levensgevaarlijk.

Vrouw verminking.

Vrouw onderdrukking.

Vrouw onvriendelijk.

En Bovenal kleine meisjes uithuwelijken en uit elkaar scheuren.

Kindhuwelijken toestaan in zo een achterlijke haatreligie en hier dwepen de linksche mutsen er nog mee ook, lopen ze zelfs dat slag nog achterna en worden die dames zelfs moslima met of zonder hoofddoek.

Kindhuwelijken is net zo erg als deze vieze Pedo.

Ze doen niet meer mee en elke politieke partij die dit bovenstaande toestaat of verheerlijkt opheffen en Ons Land uit.

Dat is mijn oordeel en daar moet U het mee doen.

Ga stemmen, maar laat dit bovenstaande meewegen in Uw stem, we moeten af van die haatreligie die homosexuelen en vrouwen bedreigend is, afgelopen met het gesis op straat, oppakken dat slag en Ons land uit.