Uit het Nederlands Dagblad (CU spreekbuis):

"Door de berichten die zij in die tijd schreef, en de interviews die zij gaf bij terugkomst, portretteren verschillende media Boersma nu als een naïef christelijk meisje. Vooral het feit dat ze schrijft: ‘De term terrorist zegt me gewoon inmiddels helemaal niks meer. En het kwaad al evenmin, want beide worden selectief toegepast.’

Dat bericht, van een 26-jarige vrouw die net haar eerste overweldigende ervaring met groot menselijk leed achter de rug heeft, kun je ook anders interpreteren, zegt Lucas Waagmeester, correspondent voor de NOS in Turkije. ‘Als een uiting van een jong brein dat begint te begrijpen dat de wereld in grijstinten is onderverdeeld. Dat lijkt me een goede zaak voor een journalist. Ze is absoluut niet dom. En ik heb haar leren kennen als iemand die heel goed snapt in wat voor wereld we leven.’

En Waagmeester is niet de enige die er zo over denkt. Nadat Boersma zich in 2017 dan toch echt als freelance correspondent in Istanbul heeft gevestigd, wordt ze door haar collega-correspondenten al snel gezien als een gedegen journalist. Weliswaar begaan met het lot van vluchtelingen en andere mensen waarover ze schrijft, maar haar stukken zijn goed, oordelen de collega’s.

Niet voor niets komen de andere leden van de Nederlandse pers in Istanbul donderdagavond meteen in actie als ze vernemen dat Boersma dreigt te worden uitgezet. Degenen die het dichtst bij wonen gaan naar het politiebureau, samen met een advocaat. Gezamenlijk besluiten zij nog niets te publiceren, tot het Financieele Dagblad het nieuws donderdagochtend om half acht heeft gebracht.

Boersma vertelt ook haar collega’s op dat moment niet dat haar verleden met de Syrische Aziz weleens de oorzaak kan zijn van de uitzetting. Dat vernemen ook zij pas, als Boersma alweer in Nederland is aangekomen.

Sindsdien zitten ook al haar oud-collega’s met grote vragen. Over de achtergrond van de verdenkingen tegen Boersma, en over de manier waarop het Openbaar Ministerie dit heeft aangepakt.

Oud-mentor Geesje van Haren vindt het in elk geval een groot drama dat Boersma’s schuld nog niet is bewezen, maar zij al wel zwaar is gestraft. ‘Werken in Istanbul was haar droom en daar is door het OM definitief een streep door gezet.’ <"

Ze beweert niet geweten te hebben dat haar vlam een terrorist was. Zo ziende blind en horende doof, dat maak je niet dikwijls mee. Vandaag is het vijftig jaar geleden, dat Jan Palach zich in brand stak op het Wenceslav plein van Praag. De dominee die destijds zijn begrafenis leidde, werd geinterviewd. "Normaal denk je bij suïcide aan een wanhoopsdaad, maar hier ging het om een daad van zelfopoffering". Wederom die waas voor de ogen, het met open ogen en open oren niet willen zien en horen wat er te zien en te horen is. Als Jan Palach als zelfopofferaar wel een held enz. genoemd mag worden, waarom dan zo'n moslim-zelfopofferaar niet? Of heeft de linkse kerk nu zoveel slagen in de rondte gemaakt, dat ze ook moslim-zelfopofferaars als helden gaan aanbidden? Dat verschil tussen de verafgoding van de verwarde man Jan Palach en de verheerlijking van verwarde moslimmannen die zichzelf willen opofferen nu is minimaal. Bij beiden speelt religie-verdwazing de hoofdrol. Ans Boersma presenteert zichzelf nu ook als zelfopofferende heldin, want ze was zo heilig ervan overtuigd dat ze alleen maar goed deed. Geen zelfinzicht, geen bescheidenheid, alleen maar linkse kerk betweterij en fanatieke zucht naar heldendom. Ja, ze zijn helden in domheid.