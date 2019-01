Eind november ontdekte GeenStijl dat een eenzijdig ongeval in Den Haag met veel blikschade, veroorzaakt was door lokale omroepbaas en festivaldirecteur Gerard van den IJssel die stomdronken naar huis reed na een feestje. Omroep West en Den Haag FM - doorgaans heel actief met 112-nieuws - schreven geen letter over de alcohol-crash van hun collega. Destijds ontkende hij tegen GS onder invloed te zijn, maar in het AD bekent hij nu toch dat hij "een borreltje te veel op had". Wisten we al wel, daar niet van, want GS heeft goede bronnen. Hij werd niet voor niets twee weken later alsnog geschorst door Omroep West. Maar nu blijkt er meer aan de hand te zijn: Gerard gedroeg zich ook 'handtastelijk en seksistisch' op de werkvloer. Wij vernamen in december al dat een vrouwelijke medewerker van West zich bij Bettina Stam (chef P&O) gemeld had met een verhaal over seksisme en/of handtastelijkheden door Van den IJssel, maar konden niet genoeg bevestiging vinden om te publiceren (dus dat deden we niet, want er worden al genoeg mensen ten onrechte aan MeToo geofferd). Maar wat schetst onze verbazing toen we het AD open sloegen vandaag? Van den IJssel "vertrekt" (lees: wordt buiten gegooid) bij Omroep West. Vanwege drank én ongewenst gedrag: "Het voelt of ik precies dat heb gedaan waar ik nou zo ontzettend tegen ben. Mensen uitschelden, handtastelijk zijn, seksistische dingen zeggen: ik schaam me diep."

Dat verhaal werd dus intern maanden stil gehouden door omroepbazen Henk Ruijl en Gerard Milo. In het AD zijn redacteuren boos: "Ons is vorige week tijdens een bijeenkomst verteld dat Van den IJssel niet terugkeert. De hele MeToo-kwestie is verzwegen, zelf toen iemand doorvroeg naar de echte reden van het vertrek. Alsof er niets is gebeurd." Zo'n citaat past wel in de lijn van verhalen die GeenStijl ook hoorde over een 'dwingende cultuur' en 'narcistische bazen' bij Omroep West. Als Gerard niet met z'n dronken harses achter het stuur was gekropen, en Omroep West dat nooit had verzwegen door er niet over te berichten en de redactie op te dragen om het stil te houden, dan had er nu dus nog gewoon een handtastelijke hork rondgelopen op de burelen van Omroep West en Den Haag FM. Zo zie je maar dat drank niet alleen meer kapot maakt dan je lief is, maar dat elk nadeel ook z'n voordeel heeft. Niet alleen is er een bepotelaar pleite, de hypocrisie van Milo & Ruijl is ook aangetoond.

Mail uit december. Doofpotje dus