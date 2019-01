Ach...…, die Aboutaleb.......

Laat die man z'n dingetje(s) doen joh. Dan hoor je weer een poosje niks.

Probeert weer eens aan te tonen dat hij zo'n goede bestuurder is.

Een ware sociaal democraat die op blote voeten naar school moest in de RIF.

Volgens het AD heeft 'ie heel Rotterdam aan z'n voeten weten te krijgen in de afgelopen 10 jaar. Right! Nou, échte Rotterdammers niet hoor. Die zijn inmiddels wel in de minderheid, maar toch!

In z'n vrije tijd is 'ie ook nog eens een verdienstelijk dichter!

Zal wel een boekje van 'm uitkomen. Op naar DWDD en Jinek dus.

En hij gaat nadenken om over 2 jaar nóg eens 4 jaar burgemeester te worden.

Tot z'n pensioen of zo.

Wat een indrukwekkende Nederlander met een migranten achtergrond is het toch(!) Zo werelds. En ach..... met dat AZC in de Beverwaard zat 'ie er naast.

En jawel, dat had 'ie kunnen weten als Abou had geluisterd naar de bewoners! Maar daar stuurde hij de Mobiele Eenheid op af. Ja, Abou is écht een man van de dialoog hoor. Nou ja, soms stuurt hij turken het land uit, laat ze zelfs begeleiden tot de grens. Aan de andere kant, soms laat 'ie turken met rode vlaggen de Erasmusbrug bezetten.