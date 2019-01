Eten in een vliegtuig smaakt anders omdat het zonder liefde wordt bereid door onderbetaalde verschoppelingen aan de onderkant van de samenleving die het vervolgens in een plastic zakje stoppen waarin het besmet raakt met de plasticsmaak van het wegwerpbestek dat in hetzelfde zakje luchtdicht wordt gezogen. Daarna worden die bakjes en zakjes in karretjes geknald die tijdens het vervoer tussen bereiding en take-off gemiddeld achttien keer een heftige temperatuurwisseling beleven en daarbij uitzetten en krimpen tot ze precies de pasvorm van hun vakjesdienblad hebben aangenomen. Of je in de lucht nou de kip neemt of de vegetarische lasagna: alle menu-opties komen uit dezelfde 3D-printer. Op 10 kilometer hoogte smaakt zelfs water droog en als je per ongeluk droge witte wijn bestelt krijg je er een schrapertje bij om het karton dat zich op je tong vormt er na consumptie weer af te krabben. Als je de uitdrogingshoofdpijn voor lief neemt is het voordeel wel dat je ook nooit hoeft te pissen. Tevens, en dit mag u eigenlijk helemaal niet weten, worden al die kunstmatige maaltijden zo ontiegelijk volgepropt met zout dat enerzijds de schijn van smaak ontstaat terwijl het vooral de bedoeling is dat uw hele lichaam in een hyperdociele overlevingsmodus gaat, waardoor je tenminste niet lastig gaat doen/tegen de rugleuning van degene voor u schopt/aan de reedt van de stewardess zit in de lucht. Ohja en alles wordt verwarmd met de chemische fusie uit chemtrails, die van buiten het vliegtuig naar binnen worden gezogen en door de vakjes van die aluminium/staalblauwe cargokarretjes wordt geleid tot alles op consumptietemperatuur is. Geheime bonustip: als je met een islamitische luchtvaartmaatschappij vliegt, krijg je vaak wél echt bestek. Maakt voor de smaak van je vreten overigens geen reedt uit. Het echte antwoord is trouwens dat onze reuk- en smaakzin op 10 kilometer hoogte anders werkt dan op de begane grond van zeeniveau en daarom smaakt alles naar vriesdroog brood met plofkip. Goed gespeeld, Nieuwsblad.be, iedereen klikte. STEWARDESS! MOGEN WE NOG PINDA'S?