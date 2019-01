"Ik vraag me af hoe Kees vd Staaij aan de ene kant trouw kan zweren aan de grondwet en aan de andere kant dit manifest kan ondertekenen."

Dat is de flinterdunne scheidslijn tussen je mening geven en een ander oproepen of zelfs gebieden om te doen wat jij zegt. En eigenlijk is die scheidslijn er niet, het een gaat geruisloos over in het ander. En de religieuze leiders, of het nou pastoors, dominees, rabbijnen, imams, sekteleiders of politici zijn, tappen allen uit hetzelfde vaatje. Ze veinzen dat hun geboden en verboden slechts meningen zijn, en dat degenen die die geboden en verboden opvolgen uit vrije wil een keuze maken, maar tegelijkertijd dreigen zij richting hun kudde met hel en verdoemenis. Zonder vrije wil geen goed of fout, geen zondeval, geen zonde, De gelovige wordt verteld dat hij een vrije wil heeft, maar vervolgens hoort dat hij voor "het goede" móet kiezen, en dus, als hij een goed mens wil zijn, in feite geen keuze hééft.

Dat is ook het doel van dit manifest. De gelovige wordt verteld dat homofilie zondig is, en dat zelfs het goedkeuren van homofiel gedrag zondig is, en dat is meer, veel meer dan zomaar een mening verkondigen, dat is druk uitoefenen op de kudde om te discrimineren.

Een aantal jaren geleden schreef Femke Halsema een stuk over individuële vrijheid en groepsdruk in de krant, en verwees daarbij naar de invloed van religieuze groeperingen op het individu, en de noodzaak om daar, als dat nodig was, op in te kunnen breken. Rouvoet van de CU reageerde daarop fel met een tegenstuk, waarin hij letterlijk stelde dat de religieuze groepering waartoe iemand behoort gezien moet worden als "privésfeer", en dat het dus een inbreuk op de privacy is als je een religieuze groep aanspreekt op de wijze waarop die met het individu omgaat. Stel je even voor, groepsdruk op het individu zou moeten worden gezien als iets van dat individu zelf, en uit dien hoofde bescherming verdienen!

Hier ligt wat mij betreft een groot problee. Als de Imam de moslima oproept om van haar individuele vrijheid gebruik te maken door te eisen onder alle omstandigheden een hoofddoek te mogen dragen, maar daar meteen aan toevoegt dat het haar heilige plicht is die te dragen omdat ze zich onvoorwaardelijk dient te onderwerpen aan de wet van Allah, dan worden de vrije wil en dwang met elkaar vervlochten. Is ook precies wat die lui van dat manifest zeggen: de vrouw dient zich "vrijwillig" te onderwerpen aan de man.

Volgens mij is er een fundamenteel verschil tussen een mening en een gebod, tussen wat een enkeling zegt en wat een groep eist, tussen vrijblijvend en voorwaardelijk.