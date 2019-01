We kunnen elkaar met Bijbelteksten bestoken wat we willen, maar we hebben te accepteren dat daarin zowel vredelievende lezingen zijn (vaak over de mensheid) alswel afkeurende betreffende homosexualiteit.

Dat is een feit waar we niet omheen kunnen.

Het heeft geen zin om te roepen dat de ene tekst boven de ander staat.

We kunnen intussen toch wel concluderen dat deze teksten ruimte laten voor interpretatie.

Ik heb veel aan bijbelstudie gedaan in mijn jeugd, dus ik weet heus waarover ik praat.

Wat ons rest is praten over hoe we hedentendage met elkaar om willen gaan.

Elk ander gesprek heeft geen enkel nut en zal tot geen enkele overeenstemming leiden.