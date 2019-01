Ach, laat die man en zijn partij toch met rust.

Het is onderdeel van "zijn" christelijk" geloof.

Respecteer dat dan.

Immers de islam veroordeeld ook de homo's en past zelfs vrouwen besnijdenis toe. Daar is links Nederland over het algemeen stil over!!

Wat zeuren we nou over die van der Staay, die toch als een eerlijke politicus en pro Nederland bekend staat.

Maar ja, we leven nu in een diversiteiten maatschappij, met veel voor en tegens.

Respect voor andersdenkenden is er niet op veel fronten, b.v., als er 1.5 miljoen mensen op een partij gaan stemmen, wordt die partij door de concurrentie partijen gezamenlijk genegeerd en gedemoniseerd.

Nederland is zo langzamerhand een intolerant land aan het worden met een minderheid die de meerderheid wil overheersen, zonder respect voor taal, cultuur en traditie.