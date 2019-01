Ik herhaal het nog maar een keer, in 2005 heeft een minister in de 2e kamer gedebatteerd over de identificatieplicht, voorafgaand aan de stemming daarover. Tot aan de stemming heeft deze minister steeds herhaald dat de identificatieplicht ALLEEN gebruikt zo worden voor het opsporen van terroristen. Hij heeft daarbij ook expliciet een aantal dingen genoemd waar de wet absoluut niet voor gebruikt zou worden, namelijk: Het opsporen van criminelen, het opsporen van illegalen, het opsporen van zwart werk, als extra boete bij kleine vergrijpen zoals een defect achterlicht, of op wat voor manier dan ook lastig vallen van burgers die geen terrorist waren.

Er zal dus overtuigend bewijs moeten zijn dat de mevrouw met kinderwagen terrorist is.

Of de minister heeft keihard staan liegen over wat hij in de wet geschreven had, en de andere 149 Kamerleden zijn er in getrapt omdat ze de wet waarover ze moesten stemmen niet gelezen hadden. In beide gevallen kan je je afvragen of de identificatieplicht wel op een democratische manier tot stand gekomen is.

In ieder geval zouden de notulen van de 2e kamer voldoende moeten zijn om bezwaar te maken tegen wat voor boete dan ook.

Tenzij de politie hard kan maken dat ze goeden redenen hadden om iemand te verdenken van terrorisme. Maar in dat geval zouden terroristen ook na het wél tonen van een pasje alsnog opgepakt moeten worden wegens sterke verdenkingen van terrorisme.

De praktische uitvoering van de identificatie plicht valt ook in het water omdat agenten geen lijst op zak hebben met de paspoort nummers van alle terroristen, en er op de identificatie niet is vermeld of iemand wel/niet terrorist is.