"Jan duikt de trapkast in en begint geirriteerd rommel aan de kant te gooien. 'Waar ligt dat ding ook weer?' Terwijl zijn vrouw de kinderen (3 en 5) mee naar boven neemt om in de badkamer te verstoppen, blijft Jan beneden. Na 3 inbraken en 1 overval met geweld in 3 maanden tijd neemt Jan het zekere voor het onzekere: zijn gezin gaat hij koste wat kost verdedigen. Jan is echter niet het vechterstype, en met bibberende knieen verstopt hij zich onder het aanrecht terwijl hij het aanhoudende geroezemoes in de tuin hoort van volwassen mannen 'of fighting age'. In zijn hand een aardappelschilmesje dat hij aangeschaft heeft om ZIJN HUIS, waar hij elke week 40 uur niet aanwezig is omdat hij geld moet verdienen voor zijn hypotheek, te verdedigen tegen tuig dat er helemaal niets te zoeken heeft in een land waar iedereen kansen heeft maar wat zogenaamd zwaar rasies ies.

'POLITIE, NU NAAR BUITEN KOMEN' klinkt het vanachter de voordeur. Geen ongenode gasten deze keer, het is de platte pet maar. 'Meneer u bent aangehouden voor verboden wapenbezit, eigen huis verdedigen? Dat doet u thuis maar, mee naar het bureau en gauw'.

Twee huizenblokken verder viert M. el A. zijn bruiloft. 3 bruiloftsgasten schieten een AK leeg in de lucht. Agent Peter R. komt een kijkje nemen na klachten uit de buurt vanwege geluidsoverlast. 'Hey, jongens gefeliciteerd, maar willen jullie wat rustiger aan doen? Zo'n zeiktaart van verderop in de straat loopt te bellen en dan moet ik hier weer langskomen. Oh het gaat maar door tot 4 uur vannacht? Veel plezier! Ik hoop dat ik er nog uit kan tussen die foutgeparkeerde gehuurde BMW's en Ferrari's, haha nee grapje, fijne avond!'"