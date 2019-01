Wie zich afvraagt hoe de meltdown van de moderne pers in werking is getreden dit verbijsterende citaat uit dit stukje:

"Volgens een recent onderzoek van Motivaction Research en TransCity onder Turkse, Marokkaansm Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders is de identificatie met de Turkse of moslim-identiteit (87 procent), Marokkanse of moslim-identiteit (92 procent), Surinaamse, hindoestaanse of Javaanse identiteit (66 procent), Antilliaanse identiteit of die van Curacao of Aruba (75 procent), weer flink toegenomen ten opzichte van een eerder meting. Vooral onder Surinaamse Nederlanders is de stijging met 22 procent groot. De identificatie met Nederalands als identiteit van eerste keuze is onder het totaal van deze groepen gedaald tot onder de 10 procent. Datzelfde onderzoek concludeert dat biculturele nederlanders zich steeds minder herkennen in mainstream Nederlandse media

In het licht van deze cijfers is het pleidooi voor een inclusieve samenleving, waarin alle Nederlandse burgers zichzelf herkennen en die als de hunne beschouwen, geen gedram van deugmensen. Het is een nationaal belang. Meer politici en media zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen en dat nationale belang uitdragen, in plaats van boze burgers bozer te maken."

Met andere woorden, het is een taak van de pers "nationaal belang" in de vorm van "het pleidooi voor een inclusieve samenleving" uit te dragen.

Godskolere. Deze man pleit voor een persbreidel. Deze man pleit ervoor de pers om te bouwen naar een Public Relations afdeling.

En dan ook nog eens denken dat de airplay die de media geven aan de KZO wappies niet mede verantwoordelijk is voor die verandering van identificatie. Eerst jarenlang gillen dat Surinamers slaven waren van die Vuile Witten en dan gaan huilen dat het effect heeft.