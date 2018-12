Interessante kwestie dit. Als ik mijn gevoel volg, wens ik ze allemaal ongezien de touwtyfphus. . Alles en iedereen in dat Godvergeten pokke Moslim klote tering land. Toch zegt me dat men in deze het gevoel maar even moet laten voor wat het is en in plaats daarvan moet nadenken over toekomstig te nemen stappen. Bestaat er zoiets als aangifte doen tegen deze bedreigingen? En dan bedoel ik niet die haatbaarden met jurken in de zandbak zelf, want dat is onmogelijk. Maar ik bedoel tegen Twitter zelf? Vrijheid van meningsuiting okee, maar tegen deze directe bedreigingen moet dat bedrijf toch iets doen? Dit is toch schending van mensenrechten me dunkt.

Het wordt tijd dat de goede Nederlanders als 1 man opstaan tegen deze idioterie. Het wordt tijd dat we om Geert Wilders heen gaan staan en met hem de strijd aangaan. De tijd van met humor doorspekte weerwoorden is voorbij. Dit kan gewoon niet.

Kan ik als Nederlands burger aangifte doen tegen Twitter? Weet iemand dit?