"'Ik heb de drang om me te bewijzen. Om te laten zien dat het niet uitmaakt wie je bent en van wie je houdt.' Hij geeft aan door zijn seksuele oriëntatie een stapje extra te zetten. 'Het is niet dat ik dag en nacht alleen maar bezig ben met me te bewijzen, maar het is denk ik wel een diepere drive'." Nu kun je heel lang nadenken over 'diepere drive' maar kom eens even op Robbie Robbie. Nederland is koploper op het gebied van homo-acceptatie. Er wordt niemand van het gebouw gesmeten, we lopen over gaybrapaden, we hebben belangengroeperingen, prides, roze politie, rechten, plichten, homoseksuelen in de politiek en voor alle LHBT-kindertjes die hun best doen is de roze loper net zo uitgerold als voor niet-LHBT-kindertjes die eveneens hun best doen. Als Johan Derksen wat roept is het lekker scoren voor de bühne en ondertussen jammeren over stapjes extra moeten doen als homoseksueel, maar zelf doodleuk acteren in Kabinet Lullo-III samen met Gert-Jan 'homo is vies' Segers van de ChristenUnie. Een beter milieu begint bij je principes, Jetten. Je hoeft dat interview trouwens niet in zijn geheel te beluisteren maar als je daar toch zin in hebt, kan dat hier.