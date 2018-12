Dat de VN een antisemitische organisatie is, is wel duidelijk. Dat de EU antisemitische tendensen heeft, is wel duidelijk. Graag vriendjes zijn met islamitische dictators. Dat dit kabinet belastinggeld uitgeeft aan deze antisemitische dictators vind ik onbegrijpelijk. Van Kaag verwacht ik zo'n houding wel, ze is per slot van rekening getrouwd met een lid van de terroristische organisatie PLO. Van Rutte en de VVD begrijp ik het niet.

Dat Nederland bij stemmingen ook in de meeste gevallen tegen Israël stemt is ook weel zo iets. Het is een treurige constatering dat de Nederlandse politiek in veel gevallen een bias heeft tegen Israël en er ook binnen de politiek een antisemitische houding te vinden is. Het gaat dan niet eens alleen om de traditionele partijen die links zijn en een historie op dat vlak hebben.