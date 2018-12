Dat is iets wat me vroeger voornamelijk aantrok in de linkse partijen. Zorg in de wijk. Ziekenhuis in je gemeente. Decentraliseren. Alles binnen handbereik. Het zorgt voor werkgelegenheid en een vriendelijkere samenleving.

Ik weet al heel lang dat als een mens zich gekend voelt (en niet iedereen heeft dat thuis helaas) dat dat het beste in je naar boven kan brengen.

Ik kan me zeer goed herinneren dat cda en vvd hier allerlei zorg- en onderwijsfuncties hebben wegbezuinigd in het kader van hun grote plan alles groter, verder en in hun optiek beter te maken.

Daarbij uit het oog verliezend wat dat voor een straat, een wijk, een gemeente, een gemiddelde middelbare schoolleerling of oude van dagen betekent.