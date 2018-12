Mevrouw Trunchbull werd vervangen door de "de-escalerend witte" Jennifer Honey, maar dingen zijn in dit land al heel lang niet meer wat het lijken hè of wel. Er mankeert blijkbaar nogal wat aan de Mercedes Sprinter 2016 ME-editie waar toch zeker 40 miljoen euro voor neergeteld is. "Twijfels over de remmen en over de brandveiligheid bij rellen. Te weinig ruimte om beschermende kleding aan te trekken. En het meest opmerkelijke: als de wagen wordt geschud, gaan de zijramen automatisch open. (...) De ME-bus kampt met overgewicht, zeker met negen volledig bepakte ME’ers achterin. Bij een weegtest door de Eenheid Amsterdam bleek de maximale druk op de vooras te worden overschreden. Dat zou bij een burger leiden tot ‘een verbod om verder te rijden met het voertuig’, aldus een politierapport." Het is trouwens vooral Halsema's eigen Pretoriaanse Garde die steigert, want volgens een woordvoerder worden de voertuigen overal ingezet, behalve in Amsterdam. De afdeling heeft elf verbeterpunten op Femke's deur gespijkerd, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat deze gerealiseerd zullen worden. De nationale politie laat trouwens in gemeente-lingo weten dat de ME er in kan zakken. De klachten worden onderzocht en "Dit onderzoek is in een afrondende fase."