@Shoarmamasutra | 26-12-18 | 23:40

En dan in plaats van de Saoedische en golfstaatmaffia afhankelijk worden van hun ideologische zandbakbroeders in Noord-Afrika?

Well, there’s a bright idea. Not.

Kan wel, als we het hele boeltje weer herkoloniseren, anders wordt dat dezelfde teringbende als in het midden oosten met olie.

Er is maar 1 manier om snel, goedkoop en schoon van olie andere fossiele brandstoffen af te komen en dat is met kernenergie. Traditioneel of thorium en investeren in fusie, maar dat geklooi met paneeltjes is gerommel in de marge, zelfs al leg je de hele Sahara vol. Veel te gevoelig voor aanslagen, sabotage en geopolitieke machtsspelletjes en lang niet efficiënt genoeg.