Blind, doof, lam, gevoelloos en daar bovenop ook nog eens stoïsch onaangedaan. Wat je ziet, is hoe instanties als de veiligheidsdiensten, het OM, de politie en de regering continu achter de feiten aanhollen en niet in staat lijken om te anticiperen, te infiltreren, kortom: met een vooruitziende blik te handelen. Die Pakistaan werd in Den Haag CS gearresteerd nadat... Nadat een eng filmpje in Urdu op YouTube werd bekeken. Aha! Is er in NL iemand die Urdu kent en die in dienst is van de bovengenoemde instanties? Of is het een Pakistaan in het VK met het hart op de goede plaats, die zijn hart liet spreken? Pas daar achteraan begint het zoek-zoek-zoek en nu is er nog een Pakistaanse speld kwijt. Dit achteraf vangen van gespuis is het geheide recept voor mislukking. Het kan ook anders. Meneer de Pakistaan in de trein signaleren (baard en kaftan, ze lopen zo in het oog) en vervolgens in een vroeg stadium terzijde nemen en vragen wat hij in ons land komt doen. Wanneer die meneer vraagt waarom, dan uitleggen dat dit preventief handelen onderdeel is van het Nederlandse veiligheidsbeleid. Maar nu komt de blind- en doof-maker: zoiets, waarbij je ook vertrouwt op het speurinstinkt van de opspoorders, mag niet. Het zou rassssssssssssss***** zijn om alle baarden en kaftans zorgvuldig op schiettuig te vlooien. Het is in uw en mijn belang dat er anticiperend gehandeld mag worden.