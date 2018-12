De Marrakech coalitie in België is van korte duur.

Wat in Nederland even zonder ook maar één woordje in de media en de Tweede Kamer erdoorheen geloodst had moeten worden, leidt in België tot een regeringscrisis.

Nu dient volgens het Marrakech pact en de Belgische publieke propaganda omroep de NVA gecriminaliseerd te worden. Onze Judith in Europa loopt er al op vooruit en noemt iedereen die het niet eens is met haar islamiserings agenda, extreem rechts.

Dus de nationale media propaganda campagne zal snel starten, alles zal uit de kast gehaald worden om de NVA zwart te maken. Weg met België en op naar het goede gevoel, dat je een goed mens bent en voor iedereen wil zorgen. Behalve voor die kapitalisten (netto-belasting betalers) die moeten niet zo zeuren en de lol van het deugen verpesten.