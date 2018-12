Rape as a we a pon of war.



Dat is wat dit is. Dat heb ik vaker gezegd. Soms zijn mensen dat ineens met mij. Zij zijn verblind door een radicaal linkse propaganda bubbel. Zij weigeren de feiten te zien voor wat ze zijn.

Dit type daders, de verkrachtings-mohammeds zoals dit monster van Mogadishu, kiezen hun slachtoffer niet willekeurig maar selecteren het op basis van (een blanke) huidskleur en een vermeende niet-islamitische achtergrond. Dit geld ook voor slachtoffers van loverboys, gedwongen prostitutie en vrouwenhandel.



Wie het wel met me eens is, is Dr Denis Mukwage, de recente Nobelprijswinnaar.

Ook volgens Unicef is het een vorm van 'ethnic cleansing'.

Verder wat Unicef schrijft:

"Rape, identified by psychologists as the most intrusive of traumatic events, ...

Systematic rape is often used as a weapon of war in 'ethnic cleansing'. ...

Sexual violation of women erodes the fabric of a community in a way that few weapons can. Rape's damage can be devastating because of the strong communal reaction to the violation and pain stamped on entire families. The harm inflicted in such cases on a woman by a rapist is an attack on her family and culture, ..."



En voor dat u roept dat 'we' niet in oorlog zijn met ze ...

Nee, wij zijn niet in oorlog met hen, maar zij zijn in hun zieke geest wel in oorlog met ons en ze misbruiken hun (islamitisch) geloof om hun laffe daden tegen niet-islamieten, ongelovigen en vrouwen te rechtvaardigen.



De hamvraag is dus ...

Wanneer gaat het OM deze laffe types vervolgen voor verkrachting EN het racisme dat achter het motief schuil gaat, zodat deze daders zwaarder gestraft gaan worden?