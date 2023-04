Ik weet niet of er al gereageerd is maar ik ben een vriend van de famillie en spreek even voor hun omdat zij het heel moeilijk hebben. Ik wil even zeggen dat dit gruwelijke moord is. niet alleen moord maar ook nog is zinloos. Dan vind ik het ook grote onzin dat er op bepaalde manieren op wordt gereageerd...

Ik vind dat geenstyel het niet als humor object had moeten plaatsen maar als een nieuws item. Dan had ik anders kunnen reageren.

Ook wil ik zeggen dat het vrouwtje dat naar Pascal loopt de buurvrouw is en helemaal in de war was en niet wist wat ze moest doen..

Bij haar kwam ook de eerste melding vandaan..

Ik hoop dat er nu begrip en medeleven kan worden getoont voor dit geval van zinloos geweld... Voor de bekende en medelevers is er vanavond om 22.00 uur een stille tocht voor onze lieve jongen.

Wij verzamelen met zijn alle om 21.45 op het skateparkje in scheveningen ter hoogte van coffeeshop de box. (einde havenkade)

groetjes,

Famillievriend Michel