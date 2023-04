Als ik muziek koop, heb ik het eerst op internet beluisterd. Ik heb al heel wat interessante muziek zo ontdekt. De maatregel is dus slecht van de artiesten, wat mij betreft.

Voor er internet was, was de verkoop van muziek groter, maar toen moest je wel een cd kopen met vaak veel meer nummers op dan de nummers die je interesseerden. Alsof je 10 boeken moet kopen als je in 1 boek geïnteresseerd bent. Bovendien vervingen de cd's toen de nu antieke elpees.

Er wordt inderdaad illegaal gedownload, maar dat lijkt me vaak door arme lui die toch het geld niet hebben om de muziek te betalen. Daar verliest dus de artiest niets aan.

De tijden veranderen, we betalen alleen nog maar wat we leuk vinden. En daar zijn zwakke of middelmatige creaties, alleen maar gemaakt om ons geld in te pikken, wellicht het enige slachtoffer van.

De wetgeving over copyright is verder hopeloos ouderwets en sluit helemaal niet aan bij de realiteit. Ze zou ook internationaal beter afgestemd moeten worden, want wat in het ene land illegaal is, is dat niet noodzakelijk in het andere. En internet kent geen landsgrenzen natuurlijk.