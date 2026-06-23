Welkom bij Het gaat niet zo lekker in Nederland, en wel hierom (titel wordt aan gewerkt, red.). Het gaat vandaag verrassend genoeg weer niet zo lekker in Nederland, en wel hierom: alles is onbetaalbaar maar niet betaalbaar en daarom zeggen steeds meer mensen dat alles onbetaalbaar maar niet betaalbaar is. En nu zegt het Nibud dat ook: Onder jongvolwassenen van 18 tot en met 30 jaar is het aandeel dat moeite heeft met rondkomen van 40 naar 54 procent gestegen. Dat krijg je als het in Nederland niet zo lekker gaat door onbetaalbare huurprijzen, onbetaalbare huizen en onbetaalbaar bier (zat in de aflevering van gisteren). Maar er zitten niet alleen de jongvolwassenen in dat schuitje, daar zitten gezelligerwijs veel meer mensen in: "Het aandeel huishoudens dat moeilijk rondkomt, is sinds 2024 gestegen van 32 naar 38 procent." Met huishoudens gaat het dus ook steeds minder lekker in Nederland, en wel hierom: "Voor veel huishoudens zijn stijgende uitgaven, hoge vaste lasten en een inkomen dat daarbij achterblijft, de reden dat zij moeite hebben met rondkomen." Goh wat gaat het weer lekker in Nederland. En daarom morgen gewoon weer een aflevering van Het gaat niet zo lekker in Nederland, en wel hierom (titel wordt aan gewerkt, red.). Hadden we trouwens al gezegd dat alles onbetaalbaar maar niet betaalbaar is? En dat steeds meer mensen dat zeggen?