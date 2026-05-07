Dat doen we dus: niet

Een van de vervelende neveneffecten van AI is dat iedere Harry met een internetverbinding tegenwoordig de beschikking heeft tot iets wat lijkt op juridische bijstand, en dat iedere Harry met een internetverbinding daar gebruik van maakt, in het geval van de inbox van de redactie van GeenStijl meestal om allerlei onzinnige dingen te eisen. Zo ook de hoofdfiguur uit ons topic van vorige week vrijdag VIDEO - 'Jodenjager Ajax-Maccabi' webcamt vanuit gevangenis: 'We joegen op ze, Joden verkrachten kinderen en rennen weg'. In de video in dat topic beweert hij niet alleen dat hij heeft meegedaan aan de Jodenjacht op 7 november en dat hij daarom in de gevangenis zit, hij schept er zelfs over op, roept allerlei antisemitische dingen en sluit af met 'Sieg Heil'. En in plaats van dat hij zijn excuses aanbiedt voor die uitspraken, zich verantwoordt voor het feit dat hij vanuit zijn gevangenis (of BBA) zit te webcammen in plaats van te werken aan zijn rehabilitatie, komt meneer van GeenStijl eisen dat wij die schokkende video offline halen. Om u een inkijk te bieden in delen van onze samenleving en het probleem, meneer, dat blijft, de (om juridische redenen enigszins geredigeerde) mailwisseling na de breek.

Verzoek tot verwijdering van beeldmateriaal

Goedemiddag, Hierbij dien ik een formeel verzoek in tot onmiddellijke verwijdering van beeldmateriaal waarop ik herkenbaar in beeld ben en dat zonder mijn uitdrukkelijke toestemming is opgenomen en/of verspreid. Zie artikel: https://www.geenstijl.nl/5189634/jodenjager-ajax-maccabi Het vastleggen en publiceren van dit materiaal zonder mijn toestemming vormt een inbreuk op mijn recht op privacy en portretrecht. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb ik het recht om controle uit te oefenen over mijn persoonsgegevens, waaronder beeldmateriaal waarop ik identificeerbaar ben. Daarnaast biedt het portretrecht, zoals vastgelegd in artikel 21 van de Auteurswet, bescherming tegen ongeoorloofde publicatie van mijn afbeelding. Aangezien er geen toestemming is verleend voor zowel de opname als de verspreiding van deze beelden, verzoek ik u dringend om: Het betreffende beeldmateriaal per direct te verwijderen van alle platforms en opslaglocaties;

Eventuele verdere verspreiding te staken;

Mij schriftelijk te bevestigen dat aan dit verzoek is voldaan. Indien u niet binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld 7 dagen na dagtekening) gehoor geeft aan dit verzoek, behoud ik mij het recht voor om verdere juridische stappen te ondernemen. Ik vertrouw erop dat u dit verzoek serieus neemt en spoedig actie onderneemt. Met vriendelijke groet, [NAAM]

RE:

Geachte heer [NAAM], Hartelijk dank voor uw mail. Uit uw schrijven blijkt dat u stelt dat u in de door GeenStijl geciteerde video te zien bent. Maar voor ik op uw verzoek kan ingaan zou ik daar graag bewijs voor zien. Met vriendelijke groet, Frank Tieskens GeenStijl

RE:

Goedemiddag, Welke vorm van bewijs wilt u zien, dan kan ik dit aanleveren. Met vriendelijke groet, [NAAM]

RE:

Geachte heer [NAAM], Iets (foto, identiteitsbewijs) waaruit blijkt dat u inderdaad de persoon uit de video bent. Met vriendelijke groet, Frank Tieskens

RE:

Goedemiddag, Hierbij een foto (genomen via mijn laptop). Ik geef geen toestemming dat deze foto op welke manier dan ook wordt gepubliceerd. Met vriendelijke groet,

[NAAM]

RE:

Geachte heer [NAAM], Dank voor uw mail en uw foto, die wij niet zullen gebruiken. GeenStijl is echter niet van plan de door ons geciteerde video, die overigens in eerste instantie door het Instagramaccount “dave.aoe” openbaar is gemaakt, van onze site te verwijderen. Wij zijn namelijk van mening dat het maatschappelijk belang van publicatie zwaarder weegt dan uw beroep op privacy en portretrecht. Ten eerste waren de rellen na de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi waar u aan deelgenomen [hebt] zeer schokkend, niet alleen voor de directe slachtoffers, maar ook voor de Joodse gemeenschap in Amsterdam en zelfs wereldwijd, getuige de vele internationale reacties. Uw relaas over uw bijdrage daaraan is nieuwswaardig. Ten tweede is het opvallend dat u via uw webcam met de buitenwereld communiceert terwijl u naar eigen zeggen in hechtenis zit. Ten derde is de inhoud van wat u zegt zeer opvallend. U zegt: “We hunt them, took their passports, stuff like that.” U beaamt daarna dat u daar trots op bent. Vervolgens zegt u “Only Jews run away.” Daarna lijkt u onder meer enkele scheldwoorden te gebruiken, die door de oorspronkelijke maker van de video zijn gecensureerd. Vervolgens zegt u “You Jews beat children and don’t get sentenced. That’s the whole thing.” Daarna sluit u af met “Heil Hitler, you Jew.” Deze overduidelijke antisemitische teksten bieden een heldere, zij het nogal lugubere, inkijk in de motivatie van u als deelnemer aan de rellen. Over de rellen is veel discussie, omdat die volgens sommigen (zie bijvoorbeeld dit artikel in de Groene Amsterdammer) alleen maar zouden zijn uitgelokt door het hooliganisme van de Maccabi-supporters. Uw uitspraken, net zoals bijvoorbeeld teksten in eerder door GeenStijl gepubliceerde apps, laten zien dat antisemitisme wel degelijk een rol speelde. De video biedt een onthullende blik op de denkwereld van jongeren zoals u. Uw uitspraken vinden wij verwerpelijk, maar daarom juist interessant voor onze lezers. Uiteraard is GeenStijl van harte bereid u de kans op wederhoor te bieden. Ik zou u dan ook graag de volgende vragen willen stellen - Wat was uw rol tijdens de rellen?

- Waar bent u voor gestraft?

- Wat was uw straf?

- In wat voor instelling verbleef u tijdens het opnemen van het gesprek en in wat voor instelling verblijft u nu?

- Is in die instelling het communiceren met de buitenwereld via de webcam toegestaan?

- Via wat voor website/app hebt u het gepubliceerde gesprek gevoerd?

- Is de door dave.goe gepubliceerde video een waarheidsgetrouwe weergave van het gesprek dat u met hem heeft gevoerd?

- Waarom hebt u tijdens dat gesprek allerlei antisemitische uitspraken gedaan? Ik zou u willen vragen deze vragen zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor donderdagochtend 7 mei 9:00 uur te beantwoorden. Alvast hartelijk dank, Met vriendelijke groet, Frank Tieskens GeenStijl

RE:

Goedenavond, Ik neem kennis van uw standpunt dat u de video niet zult verwijderen op grond van een door u verondersteld maatschappelijk belang. Ik deel dit standpunt niet en handhaaf mijn verzoek tot verwijdering. Het feit dat de video eerder via een openbaar account is verspreid, rechtvaardigt niet zonder meer herpublicatie door een mediaplatform, temeer daar de beelden zonder mijn toestemming zijn opgenomen en gedeeld. Van een professionele publicatie mag worden verwacht dat zij een zorgvuldige afweging maakt tussen proportionaliteit, privacy en journalistieke belangen. Gelet op het voorgaande verzoek ik u nogmaals de video en alle bijbehorende verwijzingen te verwijderen, dan wel mijn herkenbaarheid volledig weg te nemen. Uw aanvullende vragen laat ik in dit stadium onbeantwoord. Indien geen gehoor wordt gegeven aan dit verzoek, behoud ik mij het recht voor om verdere juridische stappen te overwegen. Met vriendelijke groet, [NAAM]

Dus...

Afwachten maar. Wij van GeenStijl brengen u graag vlijmscherp en ongefilterd nieuws, daar hoort helaas ook gedoe met klagende antisemieten bij. En gedoe kost tijd, moeite en geld, dus uw steun is van harte welkom.

Dankbaar voor onze verslaggeving? Bedrag: € 25 € 50 € 250 € Wij zijn dankbaar voor uw donatie!

Houd onze berichtgeving in de lucht